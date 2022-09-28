28 Сентября 2022
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Образование Новосибирская область
Цифровизация (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Лучшим учителям информатики в Новосибирской области по 115 тысяч рублей - решение правительства региона 

Правительство Новосибирской области финансово поддержит лучших учителей информатики. В целях развития IT-отрасли региона и во исполнение поручения губернатора Новосибирской области Андрея Травникова министерством образования Новосибирской области была организована и проведена областная предметная олимпиада «Учитель – Профессионал» для учителей информатики/ IT-дисциплин. По итогам предметной олимпиады 50 учителей информатики Новосибирской области впервые получат единовременную выплату.

В олимпиаде принял участие 81 учитель из общеобразовательных учреждений Новосибирска и Новосибирской области. В соответствии с рейтингом результатов олимпиады 50 лучших учителей информатики/ IT-дисциплин впервые получат единовременную выплату 115 тысяч рублей (с учетом НДФЛ).

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Как рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, олимпиада направлена на стимулирование подготовки квалифицированных IT-специалистов.

Олимпиада проводилась в два этапа: муниципальный и региональный. Муниципальный этап проведен с 1 по 12 сентября, региональный – с 13 по 27 сентября 2022. На муниципальном уровне был организован отбор кандидатов для участия в олимпиаде на основе результатов педагогической деятельности. Учитывался вклад учителя в повышение качества проектирования и реализации образовательного процесса; результаты освоения обучающимися образовательных программ; непрерывный профессиональный рост.

Меры финансовой поддержки победителям олимпиады утверждены постановлением Правительства Новосибирской области от 27.09.2022 № 445-п.

Теги: информатика, андрей травников, учителя, IT-дисциплины



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