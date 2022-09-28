Журналист Цыганов рассказал о мотивационной миссии фильма "Лучшие в аду"

Журналист Александр Цыганов высоко оценил создание нового военного блокбастера «Лучшие в аду» от студии Aurum Production. По его словам, подобное кино вдохновляет людей, что очень важно в наше время.

«Такие фильмы нужны. Разумеется, во время войны обязательно нужна мотивационная составляющая. И солдату, и вообще человеку, который рискует жизнью, она весьма нужна, и в данном случае эта мотивационная составляющая должна включать фильмы, поскольку это современная часть общей пропагандистской картины», — считает он.

Журналист отметил, что тематика фильма «Лучшие в аду» резонирует с актуальной повесткой и дает зрителю глубже понять суть вооруженных конфликтов.

«Война — это не есть некое происшествие, которое случается между людьми. Война — это громадное социальное явление, и оно совершенно не обращает внимание, кто там вместе учился, женился. Мы же помним историю гражданской войны, которая развела подчас и людей одной семьи, и отцов с сыновьями, и братьев», — считает Цыганов.

Эксперт отметил, что любой конфликт влечет за собой определенные последствия, выражаемые не только в жертвах, но и в серьезных разногласиях даже между когда-то очень близкими людьми.

«Да, этот инструмент (война) уносит жизни конкретных людей, но с этим ничего не поделать, это так же объективно, как смена дня и ночи, как восход солнца. В любом случае она не может быть бессмысленной, раз люди ею занимаются, но в любом случае это объективное явление, которое тесно связано с самим существованием человеческой цивилизации», — заключил журналист.

«Лучшие в аду» — не первый медиапродукт студии Aurum Production, затрагивающий военную тематику. Ранее кинокомпания уже представила на суд публики такие картины, как «Ржев», «Турист» и «Солнцепек», затрагивающие важные для России события.

Инициативу снять новый фильм проявил петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Его соавтором же стал Герой России Алексей Нагин, погибший 20 сентября в Донбассе.