Теплые вещи, аптечка, сухпаек: власти Нижегородской области сами будут закупать обмундирование для мобилизованных

Власти Нижегородской области практически полностью обмундируют мобилизованных из этого региона граждан. Губернатора области Глеб Никитин заявил, что речь идет о "дополнительном снабжении", но в итоге перечислил практически все, что должно быть у мобилизованного военнослужащего.

"Акцент делаем на экипировке, важной для личного комфорта. В комплект войдут: спальный мешок, пенки, тёплые вещи (шапки, перчатки, носки), телефоны (в соответствии с рекомендациями), сухпаек, аптечка и другие предметы первой необходимости", - сообщил Никитин в своем Telegram-канале.

В других регионах также сообщили, что будут помогать с закупкой необходимого обмундирования. В Минобороны не давали широких пояснений о том, какие вещи у мобилизованных должны быть с собой, а какие – выдадут в армии.

Между тем, на опубликованных московским военным комиссариатом кадрах видно, что мобилизованным вместе с документами священники выдают крестики.