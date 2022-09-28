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Экономика Свердловская область Уральский ФО В России
Документ (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале создана рабочая группа по реализации проекта "Сухой порт"

На Среднем Урале создана межведомственная рабочая группа, которая займется реализацией проекта "Сухой порт". Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.
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Возглавит рабочую группу его первый заместитель Алексей Шмыков. Также в ее составе представители министерства экономики и территориального развития региона, министерства транспорта, министерства инвестиций и развития, министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка, министерства энергетики и ЖКХ. Кроме этого, туда вошли сотрудники Росимущества, Свердловской железной дороги, аэропорта Кольцово, Уралуправтодора, а также представители банков, таможни, руководители логистических организаций и другие.

Всего в составе рабочей группы 28 человек. В числе ключевых задач – достижение лидирующих позиций Среднего Урала в сфере транспортной логистики, формирование новых логистических коридоров и снижение транспортно-логистических издержек.

Напомним, в июле Куйвашев представил идею создания главного сухого порта России. Губернатор отмечал, что в настоящее время под Екатеринбургом строится один из крупнейших в стране транспортно-логистических хабов для перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом. По предварительным оценкам, мощность нового хаба может составить 60 млн тонн к 2030 году и 80 млн тонн – к 2035 году.

Теги: Сухой порт, проект, рабочая группа, состав



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