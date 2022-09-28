28 Сентября 2022
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Общество Новосибирская область
Нацпроект, реабилитация (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Широкий спектр процедур смогут получить пожилые жители Новосибирской области в рамках специальных заездов в реабилитационные центры региона

Гидромассажные лечебные ванны, пескотерапия, лечебная физкультура, миостимуляция и электросон – целый спектр оздоровительных процедур могут получить пожилые жители Новосибирской области в рамках оздоровительных заездов в учреждения реабилитационного кластера региона.

Представители старшего поколения могут поправить свое здоровье в рамках специализированных заездов, проводимых министерством труда и социального развития Новосибирской области на базе социальных учреждений, входящих в состав реабилитационного кластера, таких, например, как областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда».

В настоящее время в рамках 18-дневного заезда в центре «Надежда» люди старшего возраста, имеющие соматические заболевания, а также инвалидность по слуху и зрению, получают комплекс медицинских, психологических услуг, физиолечение, процедуры микрорефлексотерапии, сеансы массажа и ЛФК, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

пожилой человек, реабилитация, ванны(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Водолечение – отдельная гордость центра. Необходимое оборудование закуплено в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Гидромассажная ванна, вихревые ванны для рук и ног, а также кедровая бочка занимают лидирующие позиции в «вишлисте» приезжающих в учреждение пожилых жителей региона», – рассказал начальник управления организации социального обслуживания минтруда и соцразвития региона Дмитрий Журин.

В течение года центр «Надежда» принимает порядка 1200 человек на реабилитацию. Подробная информация об оздоровительных программах центра размещена на сайте учреждения. Получить дополнительную информацию можно по телефону горячей линии министерства 8-800-100-0082.

Теги: пожилые люди, оздоровительные процедуры, реабилитационные центры



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