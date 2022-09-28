В Ханты-Мансийске создадут центр поддержки семей мобилизованных

В Ханты-Мансийске в ближайшие дни начнет работать Центр поддержки семей военнослужащих. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Максим Ряшин, передает корреспондент Накануне.RU.

Из окружной столицы в войсковые части для прохождения обучения 27 сентября направились 20 горожан.

"Мы всем сердцем с вами, ребята! Ваша отвага и доблесть неоценимы! Все хантымансийцы, ваши жены и дети, родители, братья и сестры ждут вашего скорейшего возвращения домой с победой. Правительством Югры принято решение о региональных мерах поддержки, в дополнение к федеральным, гражданам, подлежащим частичной мобилизации и их семей. Мы в Ханты-Мансийске также приняли свои, городские решения для помощи семьям тех граждан, которые призваны на службу в соответствии с указом президента России. Служа Родине, наши воины могут быть спокойны: мы позаботимся об их родных и близких, и готовы к решению любых вопросов: бытовых, медицинских, образовательных, организационных", - говорится в сообщении.

Сегодня проводы также прошли в городах автономного округа: в Сургуте, Радужном, Нижневартовске, Октябрьском районе.

Глава Октябрьского района Сергей Заплатин проводил мобилизованных. В своем telegram-канале он написал, что лично контролировал проверку документов призывников.

"Наши земляки отправляются на службу, чтобы защитить не только товарищей из братских республик, но и свой дом. Я желаю каждому с достоинством, верой и отвагой исполнить свой долг и вернуться домой с победой. Удачи вам, парни, сил и крепости духа! Весь Октябрьский район с вами, вся Югра, вся Россия!", - обратился он к ним.

В Нижневартовске после проводов отправилась колонна из 10 автобусов с призывниками. Телеканал "Мегаполис" сообщает, что водители сигналили в поддержку призывников и пропускали автобусы на каждом светофоре. Радужный проводил мобилизованных мужчин аплодисментами.

"Вы наши герои! Мы гордимся вами! Ждем вас дома!" - написала в своем telegram-канале глава города Наталья Гулина.