В Челябинске с предприятия взыскали полмиллиона рублей в пользу работника после несчастного случая

В Челябинске с предприятия НПП "Метчив" взыскали компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей в пользу работника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

20 июля прошлого года при выполнении работ произошел несчастный случай, в результате которого работник получил ожоги различных частей тела (30%).

В действиях должностных лиц предприятия были выявлены нарушения. В частности, не была обеспечена безопасность работника при эксплуатации оборудования, а также был недостаточный контроль за содержанием рабочих мест.