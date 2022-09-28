Мобилизованных по ошибке тюменцев возвращают домой

28 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Тюменская область Уральский ФО
Военные (2022) | Фото: Накануне.RU

Мобилизованных по ошибке тюменцев возвращают домой

Жители Тюменской области, по ошибке получившие повестку, возвращаются домой, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона.

Один из тех, кто вернулся домой - многодетный отец Евгений. Он воспитывает четырех детей. Самому младшему полтора года, самому старшему - 16 лет. Еще двум детям восемь и 13 лет.

"По началу вечером приехали, привезли повестку, посмотрели, что многодетный. С утра позвонили, я явился, и меня забрали. Сейчас разобрались, меня отпускают домой. Жена переживала очень сильно. Вошли в положение, начали разбираться", — рассказал мужчина.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор признал, что во время мобилизации были допущены ошибки и сообщил, что будут приняты меры по их исправлению и недопущению.

"Мы видим, что есть случаи, когда повестку получили люди, которые не подходят под критерии, обозначенные президентом России, и не должны быть мобилизованы. Под моим руководством, совместно с сотрудниками военкоматов, сотрудниками муниципальных образований мы проводим работу по исправлению ситуации. Мы изменили алгоритм взаимодействия, усилили призывные комиссии сотрудниками администраций и сегодня тщательно проверяем все документы", - заявил губернатор.

Теги: мобилизация, военкомат, ошибка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Узнать цену на мешки для пылесоса philips у нас.