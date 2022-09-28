Мобилизованных по ошибке тюменцев возвращают домой

Жители Тюменской области, по ошибке получившие повестку, возвращаются домой, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона.

Один из тех, кто вернулся домой - многодетный отец Евгений. Он воспитывает четырех детей. Самому младшему полтора года, самому старшему - 16 лет. Еще двум детям восемь и 13 лет.

"По началу вечером приехали, привезли повестку, посмотрели, что многодетный. С утра позвонили, я явился, и меня забрали. Сейчас разобрались, меня отпускают домой. Жена переживала очень сильно. Вошли в положение, начали разбираться", — рассказал мужчина.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор признал, что во время мобилизации были допущены ошибки и сообщил, что будут приняты меры по их исправлению и недопущению.

"Мы видим, что есть случаи, когда повестку получили люди, которые не подходят под критерии, обозначенные президентом России, и не должны быть мобилизованы. Под моим руководством, совместно с сотрудниками военкоматов, сотрудниками муниципальных образований мы проводим работу по исправлению ситуации. Мы изменили алгоритм взаимодействия, усилили призывные комиссии сотрудниками администраций и сегодня тщательно проверяем все документы", - заявил губернатор.