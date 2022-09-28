28 Сентября 2022
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Армия и ВПК В России
Коллаж, мобилизация, солдаты, военкомат (2022) | Фото: Накануне.RU

Стрелков призвал не жаловаться, а требовать для мобилизованных все необходимое

Первый министр обороны ДНР Игорь Стрелков раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку необходимого у мобилизованных, и призвал требовать.

Он заявил, что в 2014 году в Славянске "никто не ныл". Министерство обороны РФ обязано обеспечить призванных из запаса всем необходимым, но "тот, кто ноет в интернете, - не солдат и не мужчина".

"Измените тон. Не жалуйтесь. Требуйте! Спокойно, с достоинством, с подчеркиванием готовности сражаться, не смотря ни на что. Эффект будет больше", - призвал Стрелков.

Военный обозреватель Юрий Подоляка возмущен тем, что мобилизованные вынуждены покупать втридорога необходимые вещи, и считает, что нужны посадки или отправка спекулянтов на фронт в составе штрафбатов. А власти Приморья намерены обратиться в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на рост цен в военторгах.

Теги: мобилизация, армия, Игорь Стрелков



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