Алиментщик выплатил полмиллиона долга чтобы не сорвать бизнес-сделку за рубежом

Житель Екатеринбурга задолжал своему несовершеннолетнему сыну более 580 тыс. рублей. Приставы все же поймали алиментщика, желавшего выехать за рубеж по рабочим вопросам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, мужчина был обязан выплачивать ребенку 1/4 часть всех своих видов заработка и/или высылать сыну иную сумму ежемесячно. Несмотря на исполнительное производство, отец уклонялся от своих обязанностей, из-за чего был объявлен в исполнительный розыск.

Во время розыска приставы обнаружили бизнес-аккаунт алиментщика в социальных сетях. Приставы предупредили екатеринбуржца, что тот не сможет выезжать за пределы РФ, пока не выплатит долг. Поскольку у бизнесмена планировалась крупная сделка, ему пришлось погасить всю сумму в полном объеме. Денежные средства в размере свыше 580 тыс. рублей перечислены взыскателю.