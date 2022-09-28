28 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Коллаж, руки, круговая порука, коррупция (2020) | Фото: Накануне.RU

Алиментщик выплатил полмиллиона долга чтобы не сорвать бизнес-сделку за рубежом

Житель Екатеринбурга задолжал своему несовершеннолетнему сыну более 580 тыс. рублей. Приставы все же поймали алиментщика, желавшего выехать за рубеж по рабочим вопросам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, мужчина был обязан выплачивать ребенку 1/4 часть всех своих видов заработка и/или высылать сыну иную сумму ежемесячно. Несмотря на исполнительное производство, отец уклонялся от своих обязанностей, из-за чего был объявлен в исполнительный розыск.

Во время розыска приставы обнаружили бизнес-аккаунт алиментщика в социальных сетях. Приставы предупредили екатеринбуржца, что тот не сможет выезжать за пределы РФ, пока не выплатит долг. Поскольку у бизнесмена планировалась крупная сделка, ему пришлось погасить всю сумму в полном объеме. Денежные средства в размере свыше 580 тыс. рублей перечислены взыскателю.

Теги: алименты, долг, должник, бизне



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