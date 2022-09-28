Во Владивостоке две ночи подряд поджигают военкомат

Во Владивостоке две ночи подряд неизвестные пытаются поджечь помещения военкомата на Черемуховой улице.

В ночь на 27 сентября неизвестный устроил пожар в кабинете учета военных пенсионеров – через окно помещения. Пироману удалось скрыться, огонь потушила охрана, сообщает Telegram-канал Baza.

В ночь на 28 сентября неизвестный разбил молотком окно соседнего здания (тоже военкомат) и бросил в него бутылку с зажигательной смесью. В комнате загорелся подоконник и оконная рама, огонь удалось ликвидировать без обращения к пожарным.

Возбуждено уголовное дело, правонарушителей разыскивают.

Это уже далеко не первый случай поджога военкомата за последнее время.