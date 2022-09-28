28 Сентября 2022
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автомобиль Следственного комитета (2020) | Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Свердловчанина подозревают в убийстве жителя Тюменской области

Уроженец Свердловской области, 35-летний житель города Нижние Серьги задержан по подозрению в убийстве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Тюменской области.

Тело убитого мужчины 1976 года рождения в болоте обнаружил рыбак в августе этого года. Было возбуждено уголовное дело. Следователями СКР проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс экспертиз, допрошены жители Вагайского района.

"В результате необходимых следственных действий и полученной доказательственной базы следователями СКР была установлена причастность к совершению преступления ранее судимого 35-летнего жителя г. Нижние Серьги Свердловской области. В настоящее время благодаря тесному взаимодействию с УМВД России по Тюменской области мужчина задержан по месту своего жительства. В ходе допроса он рассказал следователю об обстоятельствах совершенного им преступления", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в конце июля 2022 года недалеко от деревни Второсалинская Вагайского района во время очистки ЛЭП от кустарников и деревьев между ранее судимыми 35-летним бригадиром и 45-летним рабочим произошла ссора, после которой обвиняемый выстрелил в потерпевшего из обреза охотничьего ружья. Рабочий погиб на месте, а бригадир, желая избавиться от тела, обвязал убитого бельевой веревкой, привязал к нему металлический швеллер и сбросил в болото, а затем сбежал из Тюменской области.

Он заключен под стражу.

Теги: убийство, бригадир, рабочий, уголовное дело



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