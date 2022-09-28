28 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Коллаж, мобилизация, солдаты, военкомат (2022) | Фото: Накануне.RU

Находящимся в запасе свердловчанам отменили запрет на выезд из России

Временно исполняющий обязанности военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков изменил свой приказ о мобилизации. Новый документ опубликован сегодня на официальном сайте регионального военкомата.
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Так, из новой редакции приказа исключен пункт о запрете выезда за пределы России гражданам, находящимся в запасе. Кроме этого, полковник Чирков обязал работодателей освободить мобилизованных "от работы и службы и обеспечить их явку в сроки и пункты, указанные в персональных повестках".

Напомним, что ранее свердловчанам, подлежащим мобилизации, запретили покидать территорию России. Нескольких пассажиров, пытавшихся улететь из Екатеринбурга, пограничная служба не допустила к вылету из Кольцово. Вместо этого мужчинам выдавали бумагу с федеральным законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ". При этом в Министерстве обороны заявляли, что в условиях частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается.

Как сообщало Накануне.RU, с сегодняшнего дня на Среднем Урале открыта "горячая линия" по вопросам мобилизации.

Теги: мобилизация, пркиаз, Россия, выезд, запрет



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