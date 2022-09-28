28 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество Челябинская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

Для челябинских предпринимателей открыли горячую линию по вопросам мобилизации

В Челябинской области открыли горячую линию для предпринимателей по вопросам мобилизации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Как отметила министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева, предпринимателям необходимо оказать информационную поддержку. Специалисты готовы подключиться к решению их проблем.

"Вопросы уже поступают, в основном они касаются возможности бронирования узких специалистов предприятий", - подчеркнула она.

Горячая линия работает в будние дни с 9 до 20 часов. Задать вопрос можно по номеру 8 800 350 24 74.

Ранее уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко начала принимать жалобы на нарушения при проведении частичной мобилизации.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Призыву на военную службу будут принадлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Теги: мобилизация, бизнес,



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