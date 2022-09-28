Власти пожалуются в ФАС на резкий рост цен в военторгах на фоне мобилизации

Власти Приморья намерены обратиться в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на рост цен в военторгах.

"Считаю недопустимым резкое повышение цен на спецснаряжение для наших военнослужащих! В нынешних условиях спекуляция на товарах, необходимых для участников боевых действий - это не просто нарушение правил торговли", - написал в своем Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Он добавил, что обратился к заместителю главы ФАС Сергею Пузыревскому с просьбой разобраться в этом вопросе на федеральном уровне.

Военный обозреватель Юрий Подоляка полагает, что проверок ФАС явно недостаточно, нужны увольнения и даже посадки.

"То есть, интенданты МО РФ, не обеспечив армию тем чем положено в период мобилизации, теперь продают все это семьям солдат, причем втридорога? Мне одному кажется, что должны быть в этой структуре не просто увольнения, и даже не просто посадки? По-моему, по итогу проверок "Военторга", во всех точках, где была хоть на копейку за это время повышена цена на товары, на их базе должно быть сформировано несколько штрафных батальонов в составе ЧВК "Вагнер", - отметил он.

Стоит отметить, что широких разъяснений о том, какое обмундирование Минобороны обеспечит мобилизованным, а какое им нужно покупать самим, до сих пор не было. Также появляются сообщения, что не все части, куда доставляют мобилизованных, укомплектованы всем необходимым. Часть чиновников при этом называет такие сообщения фейками, при этом другая часть подтверждает наличие проблем.