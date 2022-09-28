28 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Солдаты (2022) | Фото: Накануне.RU

Более 3000 свердловчан отправятся в армию в рамках осеннего призыва

В ближайший осенний призыв в армию отправится более 3 тыс. свердловчан. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Призыв стартует 1 октября и продлится до 31 декабря. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев. В спорных моментах в медицинских показаниях призывников, последних будут направлять в центр военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Свердловской области. Там парни пройдут контрольное медицинское освидетельствование.

Напомним, что "срочники" не имеют отношения к спецоперации на Украине, а потому не будут привлекаться в ряды мобилизованных.

Теги: призыв, армия



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