В Ханты-Мансийске сбили семилетнего ребенка

В Ханты-Мансийске сбили семилетнего ребенка на самокате, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления ГИБДД.

Инцидент произошел вечером, 27 сентября, около дома №26 по ул. Тихая.

"55-летний водитель автомобиля "Volkswagen Polo" совершил наезд на семилетнего пешехода, переезжавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы и доставлен в Окружную клиническую больницу. Водитель транспортного средства не пострадал. Госавтоинспекция Югры обращает внимание водителей: будьте предельно осторожными при движении в жилых зонах и проезде пешеходных переходов, особенно тех, которые расположены в районе образовательных организаций", - говорится в сообщении.

Родителей попросили напоминать детям о правилах безопасного поведения на дороге.