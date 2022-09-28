28 Сентября 2022
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Происшествия Челябинская область
колодец, спасатели, (2017) | Фото:пресс-центр областной спасательной службы

В Челябинской области в колодце обнаружили человеческие останки

В Челябинской области в бесхозном колодце обнаружили человеческие останки, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Инцидент произошел в заброшенных садах поселка Михеевка в Миассе. На место вызвали спасателей, которые при помощи лестницы и альпинистского снаряжения с глубины трех метров подняли останки мужчины и передали сотрудникам следственного комитета.

В настоящий момент устанавливается личность погибшего и обстоятельства смерти.

Теги: спасатели, СК,



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