В Павлодарской области Казахстана открывают штабы для контроля за потоком российских мигрантов

В Павлодарской области Казахстана создадут штабы для регулирования потоков российских мигрантов, распоряжение дал аким региона Абылкаир Скаков.

По данным пограничной службы КНБ Казахстана, госграницу с 21 по 26 сентября через пропускные пункты в Павлодарской области прошли порядка 35 тыс. человек, из них 13 тыс. – граждане РФ, и только 5 тыс. из них выехали затем за пределы Казахстана.

Павлодарская область граничит с Омской и Новосибирской областями, а также Алтайским краем.

Власти Павлодарской области отмечают, что криминогенная ситуация в регионе остается стабильной. Но пока с уведомлением о прибытии в миграционную службу или ЦОН (аналог российского МФЦ) обратились только 388 россиян, за разрешением на временное проживание – 154 человека.

"Важно принять меры по стабилизации ситуации на рынке недвижимости. департаменту полиции и департаменту государственных доходов по Павлодарской области необходимо разработать алгоритм по обеспечению правопорядка и безопасности в регионе, а также своевременной регистрации приезжих россиян, - подчеркнул глава региона. – Акимам городов и районов поручаю создать штабы для регулирования потока мигрантов".

Скаков добавил, что приезжим будет оказываться помощь в соответствии с законами Казахстана.