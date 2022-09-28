"Можно колоть хоть каждый день". Центр Гамалеи начал разработку мРНК-вакцины от ковида

Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи начал разработку новой генной вакцины от коронавируса, людям будет вводиться не ДНК белка коронавируса, а РНК. Об этом заявил замдиректора центра по научной работе академик РАН Денис Логунов.

"Технология мРНК-вакцин имеет одно важное преимущество. Вакцину мРНК можно вводить хоть пять раз, хоть каждый месяц, хоть каждый день. Здесь нет естественного ограничения векторных вакцин, когда вы не можете вводить чаще, чем раз в полгода… С мРНК-вакцинами нет таких ограничений. Поэтому в центре Гамалеи приказом директора создана межлабораторная группа по разработке таких вакцин", - сказал он на биотехнологическом форуме OpenBio-2022.

По его словам, эти мРНК-вакцины принципиально не отличаются от Pfizer и Moderna, но будут лучше, так как будут использованы "абсолютно собственные генетические конструкции". Их можно использовать и в терапевтических целях. То есть предлагается сделать генную терапию обычной практикой.

Сущность новых генных препаратов-вакцин состоит в том, что они вводят в организм человека ген белка коронавируса, который, проникая в клетки, заставляет их производить белок коронавируса, в ответ на которые должны вырабатываться антитела. На Западе мРНК-технологию критиковали многие ученые, но массовая вакцинация была все равно продавлена. Ни к снижению заболеваемости ковидом, ни к снижению смертности она в целом не привела, а в ряде стран после массовой вакцинации заболеваемость и смертность даже достигли рекордных значений. При этом побочные эффекты после вакцинации слабо изучены, хотя общее количество тяжелых побочных эффектов только в США, когда требовалась госпитализация, исчисляется сотнями тысяч.

Интересно, что в учебнике медицинской микробиологии О. К. Поздеева 2001 года под редакцией знаменитого академика В. И. Покровского говорится: "Большое число антигенных вариантов коронавирусов делает бессмысленным изготовление вакцин и проведение иммунопрофилактики".

После отмены ковидных запретов и ограничений смертность в России не превышает фоновую даже при большом росте заболеваемости, что опровергает заявления о высокой опасности ковида.