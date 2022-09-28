В Екатеринбурге мошенница обманула более 20 человек, "сдавая" фейковые квартиры

В Екатеринбурге полиция раскрыла серию мошенничеств, связанных с арендой недвижимости. Женщина похищала предоплату за съем фейковых квартир.

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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, 32-летняя подозреваемая публиковала на одном из популярных сайтов объявления о сдаче жилья, задавая самые востребованные параметры и прикрепляя заманчивые фото интерьера. Фейковые квартиры "располагались" на территории Втузгородка, что должно было привлечь студентов. Цену мошенница также указывала самую привлекательную.

Люди, заинтересованные "выгодным предложением", связывались с автором объявления, однако та сообщала, что у нее уже есть несколько желающих снять данную недвижимость. После чего ставила условие: если потенциальный арендатор прямо сейчас внесет предоплату (желательно за несколько месяцев), то она предпочтет заключить договор именно с ним. В итоге квартиросъемщики, даже не убедившись в существовании арендуемого жилья, переводили на указанный счет суммы от 3 до 50 тысяч рублей. Вскоре после этого телефон "владелицы" оказывался недоступен, а объявление об аренде исчезало с сайта.

На сегодняшний день полиция располагает информацией о более чем 20 подобных случаях, а также проверяет женщину на причастность к другим аналогичным преступлениям. В отношении подозреваемой, ранее уже судимой за мошенничество в крупном размере, возбужден ряд уголовных дел. Пока что ее отпустили на подписку о невыезде.