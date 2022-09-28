Митинг, посвященный героям СВО Екатеринбурге перенесли из-за мобилизации горожан

Организаторы митинга "Героям СВО посвящается" в Екатеринбурге перенесли мероприятие на неопределенный срок. Причиной стала частичная мобилизация горожан, которой сейчас заняты ключевые лица. Об этом сообщают сами организаторы в паблике "Белые в городе".

Напомним, что митинг должен был состояться сегодня в 12.00 у мемориала "Черный тюльпан". О новой дате будет сообщено позднее.

Накануне в Екатеринбурге также прошел митинг-концерт в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Перед Дворцом молодежи собралось несколько сотен человек, а хедлайнером мероприятия стал сооснователь группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.