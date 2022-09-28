Красный Лиман под угрозой окружения

Положение союзных сил под Красным Лиманом становится все более угрожающим. Украинские войска продолжают наступление с целью окружить город и взяли несколько сел к северу от Красного Лимана.

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Военный обозреватель Борис Рожин отмечает, что этот участок фронта остается самым проблемным для российской армии. После балаклейского прорыва ВСУ стабилизация так и не наступила. Боевики пытаются перерезать коммуникации российским силам.

Телеграм-канал "Военный осведомитель" сообщает, что к северу от Красного Лимана ВСУ вклинились во фланг российской группировки войск на глубину до 15 километров, что создает значительную угрозу снабжению гарнизона. Также ВСУ форсировали реку Оскол, переправившись на восточный берег, а значит, удержать фронт по Осколу, как планировалось, не вышло.

Канал "Операция Z: военкоры Русской весны" также сообщает о тяжелых боях под Лиманом, куда Киев бросает большие силы, пытаясь отрезать нашу группировку. Штурмовая рота ВСУ при поддержке БМП даже попыталась прорвать оборону с восточной стороны города, но, встретив ожесточенное сопротивление со стороны защитников, отступили в Диброво, не забрав с собой ни раненых, ни убитых. Постоянно работают вражеские диверсионно-разведывательные группы.

"ВСУ пытаются перерезать снабжение лиманский группировки, бьют по трассе Сватово — Кременная. Наши перебрасывают подкрепления и активно работают артиллерией", - пишет канал.

Военкор Анна Долгарева передает, что якобы полностью оставлен Купянск, хотя официальных подтверждений этому не поступало. Обозреватель Юрий Подоляка говорит, что осложняет положение то, что боевики создали несколько переправ на Северском Донце в районе Северска и перебросили туда часть своих сил, которые провели рекогносцировку к населенному пункту Заречное северо-восточнее Красного Лимана. Явно готовится наступление на этом направлении, и если оно будет успешным, то для Красного Лимана сложится критическая ситуация.

"Контроль над Заречным - это по сути контроль над Лиманом. И за него драка будет очень жестокая, как и за дорогу от Сватово до Лимана через Терны, которая становится для города дорогой жизни. Выиграет та сторона, которая сумеет быстро собрать здесь свои резервы и нанести противнику решающий удар. С учетом того, что сюда перебрасываются значительные силы российских войск, я так понимаю, российское командование готовит здесь контроперацию. Но самое главное - успеть, чтобы противник не успел сломить сопротивление защитников Лимана. Ситуация очень тяжелая", - говорит Подоляка.

"Военное обозрение" сообщает, что разведка и отдельные отряды неприятеля, передвигаясь по лесному массиву, пытаются найти слабые места в обороне российских войск, однако засевшие в засадах и укрытиях бойцы достойно встречают вражеские силы и полны решимости отстоять город. Высокий моральный дух защитников Лиман отмечают многие эксперты и телеграм-каналы.

Напомним, Владимир Зеленский требует от своих войск как можно быстрее захватить Красный Лиман и другие территории. Это улучшит не только военные перспективы ВСУ, но и повысит в глазах стран Запада имидж украинских войск, которые надлежит еще лучше снабжать, так как будут продемонстрированы реальные возможности захватывать все новые территории.

Политолог Павел Данилин, однако, в эфире радио "Комсомольская правда" выразил уверенность, что после вхождения ДНР и ЛНР в состав России положение удастся исправить.

"Сейчас кто-то на Лиманском направлении движется. Если это движение продолжится на территории РФ через несколько дней, то я убежден, что те блкэкауты, которые увидели жители Харькова на несколько часов, покажутся для всей Украины, в том числе для жителей Львова, детским утренником. Но, скорее всего, сначала будет сделан ультиматум, а дальнейшие действия - это уже либо переговоры, либо продолжение СВО, либо КТО. Если после этого войска не будут отведены, то я уверен, что Украину ждут очень тяжелые дни октября", – сказал Данилин.