Прокуратура установила виновных в столкновении катера и баржи на Каме

Пермская транспортная прокуратура завершила проверку по факту столкновения судов на реке Кама сухогрузного теплохода "Наташа", принадлежащего ООО "Вишерская лесоторговая база", и разъездного теплохода "К-1765" с пассажирами на борту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Причиной происшествия явились нарушения правил плавания, допущенные судоводителями обоих судов.

Так, вахтенным начальником теплохода "Наташа" не были поданы необходимые звуковые сигналы встречному судну, не выбрана безопасная скорость движения. Судоводителем теплохода "К-1765" не обеспечено необходимое визуальное наблюдение за обстановкой на судовом ходу, в результате чего им допущено пересечение курса со встречным судном.

Кроме этого, собственник разъездного теплохода "К-1765" эксплуатировал судно в целях перевозки пассажиров без постановки теплохода на классификационный учет и без прохождения технического осмотра (освидетельствования), в отсутствие судовых документов о годности к плаванию.

Транспортным прокурором директору ООО "Вишерская лесоторговая база" внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого на предприятии проведен разбор причин транспортного происшествия, приняты меры организационного характера.

Вахтенный начальник теплохода "Наташа" привлечен к дисциплинарной и административной ответственности по ч. 1 ст. 11.7 КоАП РФ.

Прокурором к владельцу разъездного теплохода "К-1765" предъявлено исковое заявление о запрете эксплуатации судна до постановки на учет, проведения освидетельствования и получения судовых документов о годности к плаванию. Также в отношении него за незаконное предпринимательство возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

В прокуратуре сообщают, что факту оказания капитаном теплохода "К-1765" услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности, следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 238 УК РФ.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 30 июля между поселком Орел и городом Березники. Уточняется, что груженный лесом теплоход врезался в катер. Сообщалось, что якобы капитан катера находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина пояснил, что выпил алкоголь после инцидента. Что стало причиной оставления им места происшествия, он ответить затруднился.