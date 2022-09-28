Еврокомиссия может смягчить ряд санкций против РФ

Европейская комиссия (ЕК) 28 сентября проведет брифинг для представителей стран Евросоюза, на котором озвучит предложения по новому пакету санкций против России, а также предложит ввести потолок цен на российскую нефть.

По данным издания, брифинг назначен на 14.30 (15.30 по московскому времени), пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

При этом ЕС намерен смягчить ряд санкций против РФ, сняв запрет на перевозку российских удобрений, цемента и "иной продукции".