Снос зданий на территории бывшего завода Danone стартует в этом году

Компания ЛСР планирует уже в этом году начать снос зданий на территории бывшего молокозавода Danone в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу девелопера.

Напомним, что на участке площадью 25,9 тыс. кв.м. вырастет несколько жилых зданий различной этажности с подземным паркингом, коммерческими помещениями и детским садом на 100 мест. Проект КРТ в понедельник утвердил глава города Алексей Орлов.

Территория расположена в границах улиц Челюскинцев – Мамина-Сибиряка – Азина – Луначарского. Ранее Бюро "ЛСР. Строительство – Урал" уже публиковало проект жилого комплекса.