28 Сентября 2022
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Политика Украина ДНР и ЛНР
Территории, где проходят референдумы по вхождению в состав России (2022) | Фото: Накануне.RU

Объявлены итоги референдумов в Донбассе, Херсонской области и Запорожье

Стали известны данные по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины после подсчета 100% бюллетеней.

Голосование на участках на самих территориях:

В ЛНР за вхождение в состав России проголосовали 98,42% избирателей.

ДНР — 99,23% .

Херсонская область — 87,05%;

Запорожская область — 93,1% .

Также голосование проводилось на территории российских регионов, где размещены беженцы с указанных территорий:

ЛНР — 97,93%.

ДНР — 98,69%.

Херсонская область — 96,75%.

Запорожская область — 97,81%.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятые на референдумах решения спасают миллионы людей от геноцида и дают возможность вместе строить планы на будущее.

Госдума и Совет Федерации могут проголосовать за принятие новых субъектов в начале октября.

Теги: референдум, донбасс, итоги



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