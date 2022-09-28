Объявлены итоги референдумов в Донбассе, Херсонской области и Запорожье

Стали известны данные по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины после подсчета 100% бюллетеней.

Голосование на участках на самих территориях:

В ЛНР за вхождение в состав России проголосовали 98,42% избирателей.

ДНР — 99,23% .

Херсонская область — 87,05%;

Запорожская область — 93,1% .

Также голосование проводилось на территории российских регионов, где размещены беженцы с указанных территорий:

ЛНР — 97,93%.

ДНР — 98,69%.

Херсонская область — 96,75%.

Запорожская область — 97,81%.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятые на референдумах решения спасают миллионы людей от геноцида и дают возможность вместе строить планы на будущее.

Госдума и Совет Федерации могут проголосовать за принятие новых субъектов в начале октября.