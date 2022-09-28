Объявлены итоги референдумов в Донбассе, Херсонской области и Запорожье
Стали известны данные по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины после подсчета 100% бюллетеней.
Голосование на участках на самих территориях:
В ЛНР за вхождение в состав России проголосовали 98,42% избирателей.
ДНР — 99,23% .
Херсонская область — 87,05%;
Запорожская область — 93,1% .
Также голосование проводилось на территории российских регионов, где размещены беженцы с указанных территорий:
ЛНР — 97,93%.
ДНР — 98,69%.
Херсонская область — 96,75%.
Запорожская область — 97,81%.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятые на референдумах решения спасают миллионы людей от геноцида и дают возможность вместе строить планы на будущее.
Госдума и Совет Федерации могут проголосовать за принятие новых субъектов в начале октября.