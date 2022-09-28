Пермяков напугали мужчины в камуфляжной форме с оружием

Пермяки проявили бдительность: в полицию поступило сообщение о мужчинах, которые надевают камуфляжную одежду и достают оружие.

Правоохранители задержали мужчин на ул. Мира. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, тревога оказалась ложной - задержанные оказались страйкболистами.

"27 сентября 2022 в 20.30 в отдел полиции Индустриального района Перми поступило сообщение о том, что на одной из улиц были замечены трое мужчин, которые надевают камуфляжную одежду, достают предметы схожие с оружием. На место незамедлительно выехал наряд полиции. В ходе проверки было установлено, что граждане готовились к проведению страйкбола, оружие является снаряжением для игры, опасности для жизни и здоровья не представляет", - говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку.