28 Сентября 2022
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Общество Челябинская область
электромобиль на электрозаправке (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области от транспортного налога освободят владельцев электромобилей

В Челябинской области владельцев транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями, освободят от уплаты транспортного налога. Соответствующие поправки одобрили депутаты комитета ЗСО по бюджету и налогам.

Льгота будет действовать до 31 декабря 2026 года. В настоящий момент в регионе электромобилями владеют порядка 300 южноуральцев.

Как отметили в пресс-службе областного парламента, исключение составляют дорогостоящие легковые автомобили, за которые налог уплачивается с повышающим коэффициентом в соответствии с перечнем Минпромторга России.

По мнению депутатов, мера поддержки будет мотивировать водителей региона перейти с традиционных автомобилей на электромобили, что позволит снизить выбросы.

Теги: транспортный налог, электромобиль,



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