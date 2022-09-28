В Челябинской области от транспортного налога освободят владельцев электромобилей

В Челябинской области владельцев транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями, освободят от уплаты транспортного налога. Соответствующие поправки одобрили депутаты комитета ЗСО по бюджету и налогам.

Льгота будет действовать до 31 декабря 2026 года. В настоящий момент в регионе электромобилями владеют порядка 300 южноуральцев.

Как отметили в пресс-службе областного парламента, исключение составляют дорогостоящие легковые автомобили, за которые налог уплачивается с повышающим коэффициентом в соответствии с перечнем Минпромторга России.

По мнению депутатов, мера поддержки будет мотивировать водителей региона перейти с традиционных автомобилей на электромобили, что позволит снизить выбросы.