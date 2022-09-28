Глава Еврокомиссии пригрозила ответом на подрыв газопровода "Северный поток"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила ответом организаторам "преднамеренного нарушения" целостности газопровода "Северный поток".

"Любое преднамеренное нарушение активной европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведёт к самым решительным ответным действиям", - заявила глава ЕК.

Фон дер Ляйен не уточнила, имеет ли в виду кого-то конкретного или просто предупреждает об ответственности.

Она призвала к расследованию инцидента.

О падении давления в системе газопроводов "Северный поток" стало известно вечером 26 сентября. Выяснилось, что утечке газа рядом с островом Бронхольм предшествовали два взрыва. Власти Дании и Швеции уже начали расследование. Между тем оператор газопровода ("дочка" "Газпрома") заявил, что пока масштабы разрушений не ясны и сроки ремонта газопровода тоже.