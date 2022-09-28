Запорожская АЭС должна перейти России, - власти региона

Запорожская АЭС после вхождения региона в состав Российской Федерации должна как можно быстрее перейти в собственность России, никаких отдельных статусов и подчинений атомной станции не нужно, полагает председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Запорожская АЭС не должна быть отдана на откуп украинским террористам. Она должна стать собственностью России, никаких отдельных статусов и подчинений атомной станции не нужно", - сказал РИА Новости Рогов.

На прошлой неделе, напомним, Запорожская АЭС вновь подверглась обстрелу со стороны украинских войск. Разрывы зафиксированы в 100 м от периметра АЭС, повреждена высоковольтная линия электропередачи. Позже стало известно, что система охлаждения Запорожской АЭС не получила критических разрушений.