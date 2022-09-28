28 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Армия и ВПК Свердловская область Уральский ФО
(2018) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале открыта "горячая линия" по мобилизации: куда жаловаться

На Среднем Урале открыта "горячая линия" по вопросам частичной мобилизации.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, она начала работу с сегодняшнего дня, 28 сентября.

"На линию можно обратиться, если вы считаете, что вам или вашему близкому родственнику не должны были вручать повестку. Сюда же можно сообщить о проблемах в организации быта мобилизованных. Телефон "горячей линии": 8 800 101 9111", - сообщили в ДИП.

Операторы работают по будням с 10:00 до 19:00. В остальное время сообщение о проблеме можно оставить на автоответчике и с каждым позвонившим обязательно свяжутся.

Напомним, ранее свердловчанам, подлежащим мобилизации, запретили покидать территорию России. Нескольких пассажиров, пытавшихся улететь из Екатеринбурга, пограничная служба не допустила к вылету из Кольцово. Вместо этого мужчинам выдали бумагу с федеральным законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ".

Теги: мобилизация, горячая линия, номер



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