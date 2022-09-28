На Среднем Урале открыта "горячая линия" по мобилизации: куда жаловаться

На Среднем Урале открыта "горячая линия" по вопросам частичной мобилизации.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, она начала работу с сегодняшнего дня, 28 сентября.

"На линию можно обратиться, если вы считаете, что вам или вашему близкому родственнику не должны были вручать повестку. Сюда же можно сообщить о проблемах в организации быта мобилизованных. Телефон "горячей линии": 8 800 101 9111", - сообщили в ДИП.

Операторы работают по будням с 10:00 до 19:00. В остальное время сообщение о проблеме можно оставить на автоответчике и с каждым позвонившим обязательно свяжутся.

Напомним, ранее свердловчанам, подлежащим мобилизации, запретили покидать территорию России. Нескольких пассажиров, пытавшихся улететь из Екатеринбурга, пограничная служба не допустила к вылету из Кольцово. Вместо этого мужчинам выдали бумагу с федеральным законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ".