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Общество Свердловская область
Активисты РЭО подсаживают рыб-мелиораторов в водоемы Урала (2022) | Фото: пресс-служба свердловского отделения РЭО

Свердловское РЭО выпустило в водоемы Урала более 2000 рыб-мелиораторов

Свердловские активисты Российского экологического общества вместе со специалистами муниципального предприятия "КРППО" подселили в уральские водоемы более 200 кг рыб-санитаров. В местные реки и озера запустили порядка 1 тыс. толстолобиков и белых амуров.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского отделения РЭО, очищением водоемов займутся уже подросшие особи рыб по 1-2 кг, которые, как считают специалисты, намного быстрее адаптируются в новых условиях. Взрослые особи могут достигать в длину более метра, а в весе - 30-40 кг.

Активисты РЭО подсаживают рыб-мелиораторов в водоемы Урала(2022)|Фото: пресс-служба свердловского отделения РЭО

Активисты РЭО подсаживают рыб-мелиораторов в водоемы Урала(2022)|Фото: пресс-служба свердловского отделения РЭО

"Подселение правильной рыбы в озера поддерживает естественное биоразнообразие, позволяет надолго сохранить водоем от зарастания его водорослями и дальнейшего заболачивания", – рассказал заместитель председателя свердловского отделения РЭО Антон Черноголов.

По словам председателя реготделения РЭО и депутата гордумы Алексея Вихарева, работа по оздоровлению водоемов является долгосрочной программой и продолжится весной 2023 года.

"Специально не сообщаем о водоемах, куда была и будет запущена рыба, это позволяет защитить ее от рыбаков", – добавил Вихарев.

Активисты РЭО подсаживают рыб-мелиораторов в водоемы Урала(2022)|Фото: пресс-служба свердловского отделения РЭО

Всего за год активисты запустили более 2 тыс. рыб-мелиораторов.

Теги: РЭО, раба, водоем



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