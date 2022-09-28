28 Сентября 2022
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Армия и ВПК В России
Многодетные семьи, участок для многодетных семей (2017) | Фото: https://vk.com/

Отцы троих детей или детей с инвалидностью, возможно, смогут претендовать на отсрочку от мобилизации - омбудсмен

Отцы троих детей или детей с инвалидностью, возможно, смогут претендовать на отсрочку от мобилизации. Этот вопрос сейчас прорабатывается в аппарате уполномоченного по правам детей Марии Львовой-Беловой.

"Мы получаем много обращений с просьбой расширить бронь, включив в нее мужчин, несущих повышенную отцовскую нагрузку – тех, кто растит троих детей или воспитывает ребенка с инвалидностью. Эти просьбы по-человечески понятны. Вопросы прорабатываются нашим аппаратом", - сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что военкоматы часто обладают устаревшей информацией о людях в запасе, ничего не зная об их реальном семейном положении. Поэтому, например, иногда призывают мужчин с четырьмя детьми, хотя они имеют право на отсрочку.

"Неполнота учетных данных – одна из причин того, что повестки сейчас получают те, кто имеет полное право на отсрочку. Но вызов в военкомат – это еще не призыв. Перед тем, как вручить повестку лично в руки, призывная комиссия обязана изучить все документы, которые представит военнообязанный, – и лучше подготовить их заранее", - заявила детский омбудсмен.

Теги: мобилизация, отсрочка, мария львова-белова, многодетный отец



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