28 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область
ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Нижнем Тагиле (2022) | Фото: В.Н. Горелых

В ДТП с автобусами в Нижнем Тагиле пострадали пенсионерки

Во вторник в Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя пассажирскими автобусами, следовавшими по городским маршрутам.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, в результате столкновения травмы различной степени тяжести получили местные жительницы преклонного возраста. Точные обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники полиции из подразделения ГИБДД.

По предварительным данным, водитель автобуса марки ПАЗ, следуя по маршруту №25 (ГГМ – Тагилстрой – Смычка), в районе дома №52 на проспекте Мира при повороте направо в сторону улицы Новострой допустил столкновение с аналогичным транспортным средством.

ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Нижнем Тагиле(2022)|Фото: В.Н. Горелых

"По одной из отрабатываемых полицией версий, предполагаемый виновник ДТП – 38-летний гражданин Карими, уроженец одной из бывших союзных республик, который перевозил порядка 20 пассажиров, возможно, хотел обогнать своего коллегу, но не рассчитал габариты машины. В итоге от резкого удара пострадала 84-летняя женщина, ее доставили для оказания необходимой медицинской помощи в ГКБ №1. Второй потерпевшей оказалась 72-летняя тагильчанка, ей госпитализация не потребовалась, после осмотра врачи назначили амбулаторное лечение.

Оба автобуса получили незначительные механические повреждения. Водителей инспекторы ДПС проверили на наличие алкоголя в крови, результат отрицательный. "Пилот" ПАЗика, допустивший столкновение, имеет стаж вождения в категории D 10 лет, на территории Среднего Урала находится законно. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 12 раз, из них 7 – в 2022 году. За несоблюдение дистанции в отношении него заведено административное дело по 12.15 части 1 КоАП РФ. В салоне "побитого" автобуса людей, к счастью, не было", - отметил полковник Горелых.

Сейчас по факту аварии ГИБДД Нижнего Тагила проводятся проверочные мероприятия, по окончании которых будет принято обоснованное процессуальное решение.

ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Нижнем Тагиле(2022)|Фото: В.Н. Горелых

Теги: автобусы, ДТП, пострадавшие, Нижний Тагил



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