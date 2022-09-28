Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о разрушающемся доме в Златоусте

Глава СК России Александр Быстрыкин поставил на контроль результаты доследственной проверки по информации о коммунальных проблемах жителей дома в Златоусте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В доме протекает крыша, отваливается штукатурка со стен и потолков. Дом не признан аварийным. Управляющая компания, от которой потребовали провести ремонт, считают, что его необходимо расселить в кратчайшие сроки.

однако мэрия бездействует.