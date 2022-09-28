28 Сентября 2022
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Политика В России За рубежом Украина
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) (2022) | Фото: Dondi Tawatao / Getty Images

США близки к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине – посол РФ в Вашингтоне

Посол России в США Анатолий Антонов полагает, что США близки к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон допускает использование западного оружия для ударов по территориям Украины, которые в результате референдумов могут войти в состав РФ.

"Покровители неонацистских преступников вплотную приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и четко предупреждали. США становятся стороной украинского конфликта", - заявил Антонов.

Между тем, по данным Reuters, США готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму $1,1 млрд. В него войдут пусковые установки РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, а также системы борьбы с дронами.

Теги: сша, киев, посол, анатолий антонов



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