США близки к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине – посол РФ в Вашингтоне

Посол России в США Анатолий Антонов полагает, что США близки к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон допускает использование западного оружия для ударов по территориям Украины, которые в результате референдумов могут войти в состав РФ.

"Покровители неонацистских преступников вплотную приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и четко предупреждали. США становятся стороной украинского конфликта", - заявил Антонов.

Между тем, по данным Reuters, США готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму $1,1 млрд. В него войдут пусковые установки РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, а также системы борьбы с дронами.