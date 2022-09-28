28 Сентября 2022
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Глава Алапаевска Сайгид Билалов провожает старшего сына Руслана на спецоперацию (2022) | Фото: страница Сайгида Билалова в социальной сети &quot;ВКонтакте&quot;

Глава Алапаевска проводил старшего сына на спецоперацию

Глава Алапаевска Сайгид Билалов проводил старшего сына Руслана в числе мобилизованных горожан. Об этом мэр написал на своей странице ВКонтакте. Напомним, что именно Билалов вызывался вместе с сыновьями добровольцами на Донбасс.

Проводы прошли вчера ранним утром. Всего на военную подготовку отправился 41 призывник, в числе которых оказался и Руслан Билалов, проходивший службу в воздушно-десантных войсках в 2014 году.

Глава Алапаевска Сайгид Билалов провожает старшего сына Руслана на спецоперацию(2022)|Фото: страница Сайгида Билалова в социальной сети "ВКонтакте"

"Провожая сегодня сына вместе с другими алапаевскими мобилизованными бойцами, я был переполнен волнением и гордостью. На лицах у каждого читались решительность и отвага. Каждый знает, что он идет защищать Родину и в первую очередь своих близких, чтобы у их детей, внуков было счастливое детство. 27 сентября прошла первая отправка мобилизованных из Алапаевска, которые будут отправлены в военный городок Екатеринбурга", - написал градоначальник.

Глава Алапаевска Сайгид Билалов провожает старшего сына Руслана на спецоперацию(2022)|Фото: страница Сайгида Билалова в социальной сети "ВКонтакте"

Он также пожелал всем бойцам здоровья, терпения, сил и поскорее вернуться домой к своим семьям, родным и близким.

Напомним, что в марте Сайгид Билалов получил ответ от военного комиссариата на просьбу принять его и сыновей в ряды добровольцев для спецоперации на территории ДНР и ЛНР, тогда ему отказали в возможности поехать на фронт.

Теги: Алапаевск, сын, спецоперация, Сайгид Билалов, доброволец



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