Белгородской области сократили "план" по частичной мобилизации

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о том, что Минобороны сократило список частично мобилизованных жителей региона.

"Вечером 27 сентября Министерство обороны приняло решение и сократило нам число жителей, которые должны быть призваны на данном этапе в вооруженные силы. Таким образом, на сегодня у нас осталось порядка 120 человек, которые будут сейчас призываться в рамках частичной мобилизации. Всех остальных, кто получил повестки, военкоматы известят, и они будут аннулированы", - заявил Гладков.

В случае поступления новых задач от Министерства обороны они будут выполняться военными комиссариатами области.

"Конечно, хотелось бы, чтобы военные комиссариаты не допускали больше ошибок и недочётов, которые мы с вами видели последние несколько дней. Будем работать вместе с военными комиссарами над этим. Министр здравоохранения Андрей Иконников должен доложить мне, как он съездил в одну из воинских частей, где находятся наши жители, которые задавали вопросы по своему здоровью. По каждой жалобе все должно быть отработано в рамках военной медицинской комиссии. И наша помощь, если она нужна со стороны Минздрава области, конечно, будет оказана, как я и обещал", - говорит Гладков.

Он также заявил о том, что уделит особое внимание комплектованию мобилизованных. Власти изучают возможность добавить что-то к тому, чем обеспечивает отправляющихся служить жителей области Минобороны.