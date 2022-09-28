На Урале простились с инспектором, погибшим при преследовании пьяного лихача

27 сентября в уральском городе Заречный в здании дворца культуры "Ровесник" состоялось прощание с инспектором ДПС, капитаном полиции Алексеем Казаковым, который 22 сентября погиб при исполнении служебных обязанностей, преследуя пьяного лихача.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, проводить в последний путь офицера пришли более 200 человек, в том числе представители руководства полицейского Главка и начальник управления ГИБДД Алексей Спиридонов.

Первой на траурной церемонии выступила председатель ветеранской ячейки ОВД Заречного Любовь Жукова, которая рассказала о жизненном пути Алексея Казакова. Будущий страж порядка родился 9 марта 1985 года, в деревне Чернобровкина Белоярского района Свердловской области. После окончания вечерней школы трудился на пилораме, а затем в 2003 году был призван на срочную службу в воздушно-десантные войска. Принимал участие в охране общественного порядка на территории Северо-Кавказского региона, а после демобилизации связал свою жизнь с системой МВД.

Начинал службу с должности милиционера охранно-конвойной службы Белоярского ОВД, после стал инспектором по вооружению, работал участковым, оперативным дежурным, а затем в августе 2019 года перевелся в ГИБДД. В это время он окончил государственный экономический университет, получив высшее образование по специальности "Юрист", принимал участие в охране порядка при проведении в столице Среднего Урала матчей чемпионата мира FIFA-2018. В полиции отмечают, что он был настоящим патриотом своей страны.

"Личный состав и ветераны гордятся, что служили вместе с капитаном Казаковым. В строю он останется навечно. На мемориальном комплексе ГИБДД в скором времени будет высечено его имя, наряду с теми, кто, как и он, отдал свою жизнь, находясь при исполнении своих служебных обязанностей. Похоронили офицера с воинскими почестями под гимн России и под троекратный оружейный залп в его родной деревне рядом с родителями", - отметил полковник Горелых.