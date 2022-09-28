В ДНР и Госдуме оценили итоги референдумов

Глава ДНР Денис Пушилин и спикер Госдумы Вячеслав Володин высказались об итогах голосования на референдумах.

По словам главы ДНР, за вхождение республики в Российскую Федерацию по результатам обработки 100% протоколов проголосовали 99,23% избирателей. Это 2 млн 116 тыс. 800 жителей.

"Поздравляю, дорогие мои земляки! Вы герои! Мы добились этого! Референдум состоялся, результат – колоссальный. Благодарю вас за такую единодушную горячую поддержку вхождения ДНР в Российскую Федерацию", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Володин в своем Telegram-канале написал о том, что принятое на референдумах решение спасает миллионы людей от геноцида и даёт возможность нам вместе строить планы на будущее.

Напомним, ранее в российских Госдуме и Совфеде не выработали единой позиции по поводу сроков принятия в состав РФ ДНР, ЛНР и двух украинских областей. Вероятно, торопиться с оформлением решения не будут, хотя накануне референдумов высказывания депутатов и сенаторов подогревали уверенность в том, что процесс будет быстрым.