28 Сентября 2022
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Экономика В России
1000 рублей (2022) | Фото: Накануне.RU

Прогноз: Минэк ждет укрепления доллара до 66 рублей к концу года

Минэкономразвития России прогнозирует ослабления российской валюты к доллару до 66 руб. в декабре.

Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития на 2023–2025 гг. В сентябре, согласно базовому сценарию, средний курс составит 61,1 руб., в октябре – 62,7 руб., в ноябре – 64,4 руб., в декабре – 66,2 руб. Согласно оценкам министерства, к концу года по сравнению с сентябрем рубль потеряет к доллару около 8%.

В IV квартале курс доллара в среднем ожидается на уровне 64,4 руб., за весь 2022 год – 68,1 руб.

В 2023 году прогнозируется ослабление российской национальной валюты до 68,3 руб./$. В декабре будут достигнуты пиковые значения в 70,2 руб./$, следует из прогноза. В последующие годы курс ослабнет до 70,9 руб./$ в 2024 г., до 72,2 руб./$ в 2025 г.

Согласно майскому прогнозу Минэка, средний курс доллара в декабре составит 76,4 руб., в IV квартале – 76 руб., в целом за 2022 г. – 76,7 руб., сообщают "Ведомости".

Теги: Минэк, рубль, валюта



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