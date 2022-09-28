Делом о массовом убийстве в ижевской школе будет заниматься следователь ГСУ СКР

Посетив школу в Ижевске, где больной шизофренией совершил убийство 17 человек, председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился поручить дальнейшее расследование трагедии следователю ГСУ СКР Виталию Никитченко.

Полковник юстиции ранее разбирался в делах ЮКОСа, финансовых махинациях и злоупотреблениях самих следователей. В ближайшее время в ижевском деле может появиться статья о терроризме.

По поручению Бастрыкина к уже имеющимся в уголовном деле ст. 105 и 222 УК (массовое убийство и незаконный оборот оружия) следователи добавили ст. 82 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Данная квалификация основана на записях, оставленных злоумышленником в компьютере; футболке со свастикой, которая была на нем надета во время убийств, а также надписях "Ненависть", сделанных на обоймах патронов.

Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении еще одного дела — по ст. 205.5 УК — участие в деятельности террористической организации. Уже установлено, что Казанцев являлся приверженцем идеологии "Колумбайна", движения, которое по требованию Генпрокуратуры было признано террористическим и запрещено решением Верховного суда, сообщает "Коммерсант".

Напомним, по последним данным, жертвами стрелка из Ижевска стали 13 человек (шестеро взрослых, семеро несовершеннолетних), ранено 14 детей и семеро взрослых. Соседи описали нападавшего словами "скрытный", "замкнутый", уточнив, что он жил с мамой и бабушкой, а девушки у него не было.