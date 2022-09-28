В России могут снизить ипотечную ставку на большие квартиры

В России планируют снизить процентную ставку по семейной ипотеке.

Речь идет о больших квартирах. Инициативу прорабатывает "Дом.РФ" с межведомственной рабочей группой национального проекта "Демография".

Об этом заявил глава госкомпании Виталий Мутко.

В настоящее время ставка по программе на все виды жилья составляет 6%. Две трети семей с детьми хотели бы купить квартиру площадью более 55 кв. м. При этом больше половины лотов в новостройках — однокомнатные, люди не могут себе позволить более просторное жилье. Как говорят эксперты, мера поможет как покупателям, так и девелоперам, сообщают "Известия".