28 Сентября 2022
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Экономика В России
ипотека, квартира, жилье (2014) | Фото: http://kirovsity.ru/avto/

В России могут снизить ипотечную ставку на большие квартиры

В России планируют снизить процентную ставку по семейной ипотеке.

Речь идет о больших квартирах. Инициативу прорабатывает "Дом.РФ" с межведомственной рабочей группой национального проекта "Демография".

Об этом заявил глава госкомпании Виталий Мутко.

В настоящее время ставка по программе на все виды жилья составляет 6%. Две трети семей с детьми хотели бы купить квартиру площадью более 55 кв. м. При этом больше половины лотов в новостройках — однокомнатные, люди не могут себе позволить более просторное жилье. Как говорят эксперты, мера поможет как покупателям, так и девелоперам, сообщают "Известия".

Теги: квартиры, жилье, ипотека



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