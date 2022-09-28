Минэк ожидает роста среднемесячных зарплат на 6600 рублей в текущем году

Среднемесячная заработная плата в текущем году в России вырастет более чем на 6 тыс. 600 руб., или на 11,6%, относительно уровня 2021 года и составит 63 тыс. 888 руб.

Об этом говорится в обновленном прогнозе социально-экономического развития на 2023 год и на плановый период 2024–2025 гг., подготовленном Минэком. В следующем году ведомство ожидает повышения показателя еще на почти 6 тыс. руб. (8,7%) до 69 тыс. 452 руб.

В 2024 и 2025 гг. зарплата будет расти до 74 тыс. 804 и 80 тыс. 28 руб. соответственно. По сравнению с последним прогнозом Минэка в мае, принципиальных изменений ожиданий по уровню зарплаты нет.

Среднегодовой уровень безработицы в 2022 году сохранится на отметке прошлого года – 4,8%. В прошлом варианте ожидался рост показателя до 6,7%, сообщают "Ведомости"