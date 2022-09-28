Авиакомпании просят ускорить сертификацию агрегатов для самолета L-410

Эксплуатация этого самолета из-за санкций может прекратиться в ближайшие месяцы, сообщают "Ведомости".

Российские авиакомпании, которые эксплуатируют легкий двухмоторный самолет L-410, завод-изготовитель и предприятия по техобслуживанию воздушного судна обратились к министру транспорта России Виталию Савельеву с просьбой дополнить существующее авиационное законодательство для ускорения сертификации компонентов и изменений типовой конструкции лайнера.





