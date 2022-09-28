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Наука и техника В России
Let L-410 Turbolet (2019) | Фото: planespotters.net

Авиакомпании просят ускорить сертификацию агрегатов для самолета L-410

Российские авиакомпании, которые эксплуатируют легкий двухмоторный самолет L-410, завод-изготовитель и предприятия по техобслуживанию воздушного судна обратились к министру транспорта России Виталию Савельеву с просьбой дополнить существующее авиационное законодательство для ускорения сертификации компонентов и изменений типовой конструкции лайнера.

Обращение подписали "Сибирская легкая авиация", "Камчатское авиационное предприятие", "Аэропорт Оренбург", "Красавиа", "2-й Архангельский объединенный авиаотряд", "Аэросервис", Уральский завод гражданской авиации и Югорский филиал авиапредприятия "Газпром авиа".

Эксплуатация этого самолета из-за санкций может прекратиться в ближайшие месяцы, сообщают "Ведомости".

Напомним, Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) ответит ушедшим импортным самолетам отечественными "Байкал" и "Ладога".

Теги: авиакомпании, L-410, авиация



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