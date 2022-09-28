СМИ: госбанки Турции прекратили сотрудничество с "МИРом"

В Турции три государственных банка сообщили о прекращении обслуживания карт российской платежной системы "Мир".

Как сообщил телеканал NTV, управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США выпустило предупреждение о санкциях для финансовых организаций, использующих платежную систему "Мир".

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с министрами страны проблемы российских туристов, использующих карты "Мир".

Напомним, как стало известно, вьетнамский банк BIDV и казахстанский "Халык" не принимают российские карты, хотя ранее они были в числе партнеров.