28 Сентября 2022
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Политика За рубежом
Карта МИР (2022) | Фото: Накануне.RU

СМИ: госбанки Турции прекратили сотрудничество с "МИРом"

В Турции три государственных банка сообщили о прекращении обслуживания карт российской платежной системы "Мир".

Как сообщил телеканал NTV, управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США выпустило предупреждение о санкциях для финансовых организаций, использующих платежную систему "Мир".

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с министрами страны проблемы российских туристов, использующих карты "Мир".

Напомним, как стало известно, вьетнамский банк BIDV и казахстанский "Халык" не принимают российские карты, хотя ранее они были в числе партнеров.

Теги: Турция, карты, МИР, платежная система



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.09.2022 10:14 Мск В Узбекистане приостановили обслуживание карт "Мир"


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