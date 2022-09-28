28 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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горячая линия, коллаж, телефон (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

На "горячую линию" по мобилизации поступило более полумиллиона звонков

На "горячую линию" 122, запущенная после объявления частичной мобилизации в России, поступило более 500 тыс. звонков.

Как заявили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, курирующего вопрос информирования населения по мобилизации, в среднем время ожидания ответа оператора на линии составляет около минуты. Оперативнее всего на звонки отвечают в колл-центрах Ненецкого автономного округа, Кабардино-Балкарии и Оренбургской области. При этом на Камчатке и в Псковской области время ожидания "не соответствует нормативу".

Активнее всего на "горячую линию" обращались жители Севастополя, Воронежской и Пензенской областей. В этих регионах зафиксировано "максимальное количество звонков на 100 тыс. населения".

Ранее Минцифры России запустило сервис по приему заявлений на отсрочку для IT-специалистов на сайте госуслуг.

Теги: мобилизация, спецоперация, призыв



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Ранее 28.09.2022 00:05 Мск Хуснуллин: Возможна отсрочка от мобилизации для строителей в Донбассе
Ранее 27.09.2022 21:03 Мск Минцифры запустило сервис подачи заявлений на отсрочку от мобилизации на госуслугах


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