На "горячую линию" по мобилизации поступило более полумиллиона звонков

На "горячую линию" 122, запущенная после объявления частичной мобилизации в России, поступило более 500 тыс. звонков.

Как заявили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, курирующего вопрос информирования населения по мобилизации, в среднем время ожидания ответа оператора на линии составляет около минуты. Оперативнее всего на звонки отвечают в колл-центрах Ненецкого автономного округа, Кабардино-Балкарии и Оренбургской области. При этом на Камчатке и в Псковской области время ожидания "не соответствует нормативу".

Активнее всего на "горячую линию" обращались жители Севастополя, Воронежской и Пензенской областей. В этих регионах зафиксировано "максимальное количество звонков на 100 тыс. населения".

Ранее Минцифры России запустило сервис по приему заявлений на отсрочку для IT-специалистов на сайте госуслуг.