Зеленский: если Москва признает результаты референдумов, то будет не о чем говорить с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН сообщил, что если власти России признают результаты референдумов по вхождению в РФ ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, то ему будет "не о чем разговаривать" с российским лидером Владимиром Путиным.

Лидер Украины назвал это "псевдореферендумами", с целью аннексировать украинскую территорию. "Аннексия это тот шаг, который ставит его (президента РФ – прим. ред.) один на один против всего человечества",— сказал Зеленский.

Как отметил украинский лидер, реакция и сигнал на референдумы требуются от каждой страны в мире.

Согласно подсчету 100% голосов, за вхождение в РФ в ДНР выступили 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.