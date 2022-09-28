Зеленский: если Москва признает результаты референдумов, то будет не о чем говорить с Путиным

28 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
Владимир Зеленский (2022) | Фото: t.me/V_Zelenskiy_official / пресс-служба президента Украины

Зеленский: если Москва признает результаты референдумов, то будет не о чем говорить с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН сообщил, что если власти России признают результаты референдумов по вхождению в РФ ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, то ему будет "не о чем разговаривать" с российским лидером Владимиром Путиным.

Лидер Украины назвал это "псевдореферендумами", с целью аннексировать украинскую территорию. "Аннексия это тот шаг, который ставит его (президента РФ – прим. ред.) один на один против всего человечества",— сказал Зеленский.

Как отметил украинский лидер, реакция и сигнал на референдумы требуются от каждой страны в мире.

Согласно подсчету 100% голосов, за вхождение в РФ в ДНР выступили 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.

Теги: Зеленский, Путин, референдум



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.09.2022 00:00 Мск По итогам подсчёта 100% протоколов около 98% жителей ЛНР высказались за присоединение к РФ
Ранее 27.09.2022 15:44 Мск В Челябинской области завершилось голосование на референдумах для жителей ЛНР и ДНР


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети