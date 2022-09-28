28 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Политика В России ДНР и ЛНР
строительство, строители, рабочие (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Хуснуллин: Возможна отсрочка от мобилизации для строителей в Донбассе

Строителей, работающих на "новых территориях", в том числе ДНР и ЛНР, могут освободить от частичной мобилизации в России.

Как сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, в настоящее время там работают 32 тыс. строителей. В настоящее время обсуждается отсрочка этим гражданам с Минобороны.

Отмечается, что многие строители работают рядом с зоной боевых действий, некоторые — в 3 км от фронта, потому возвращать их в Россию, мобилизовывать и направлять назад нецелесообразно. Хуснуллин отметил, что в Донбасс собираются привлечь еще более 30 тыс. российских строителей, сообщает ТАСС.

Вице-премьер также указал, что строители и работники ЖКХ, находящиеся в России, не будут освобождены от частичной мобилизации.

Напомним, Минцифры России запустило сервис по приему заявлений на отсрочку для IT-специалистов на сайте госуслуг.

Теги: Хуснуллин, Донбасс, строители, мобилизация, отсрочка



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